Vivid to oparty na sztucznej inteligencji edytor wizualny w przeglądarce, który upraszcza stylizację i tworzenie stron internetowych. Pomaga programistom i projektantom zaoszczędzić czas, automatycznie generując kod dla pierwszych 80% aplikacji internetowej i udostępniając narzędzia do stylizacji dla ostatnich 20%. Dzięki Vivid użytkownicy mogą edytować dowolną część swojej aplikacji internetowej bezpośrednio w przeglądarce i wyświetlać podgląd stylów bez konieczności zgadywania. Generowanie kodu oparte na sztucznej inteligencji generuje za każdym razem kod gotowy do produkcji, zapewniając dokładność i jakość. Vivid posiada także intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs, umożliwiający użytkownikom modyfikowanie komponentów, sprawdzanie elementów oraz kopiowanie i edycję stylu bez konieczności dotykania kodu. Dzięki Vivid programiści i projektanci mogą zabrać się do ważnej pracy, nie marnując czasu na zajętą ​​pracę, co pozwala im zaoszczędzić czas i zwiększyć produktywność.

