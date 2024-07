Viso Suite to wszechstronna platforma wizyjna, która umożliwia użytkownikom tworzenie, wdrażanie i skalowanie aplikacji bez użycia kodu. Platforma zapewnia intuicyjny wizualny interfejs programowania i gotowe moduły upraszczające proces programowania. Dzięki pakietowi Viso Suite użytkownicy mogą zbierać dane do adnotacji obrazu komputerowego dzięki funkcjom automatycznego gromadzenia, zapewniając wysokiej jakości dane szkoleniowe przy jednoczesnym zachowaniu kontroli i bezpieczeństwa. Platforma umożliwia także użytkownikom dodawanie adnotacji do danych obrazów i filmów przy użyciu szeregu zautomatyzowanych i półautomatycznych narzędzi do etykietowania, ułatwiając współpracę między zespołami i poprawiając jakość zbiorów danych. Viso Suite obsługuje cały cykl życia aplikacji wizyjnych, od gromadzenia danych po szkolenie i rozwój modeli, wdrażanie, obsługę i konserwację. Użytkownicy mogą wizualizować i monitorować wydajność swoich aplikacji poprzez monitorowanie pulpitów nawigacyjnych i dostosowywać funkcjonalności za pomocą bloków konstrukcyjnych i modeli przepływów. Platforma oferuje takie funkcje, jak przechowywanie obiektów, zarządzanie urządzeniami, zdalna konserwacja i narzędzia bezpieczeństwa, aby zapewnić wydajne działanie i ochronę prywatności AI. Pakiet Viso Suite obsługuje różne branże, w tym transport, rolnictwo, technologię, opiekę zdrowotną, inteligentne miasta, handel detaliczny i produkcja. Wiodące firmy z listy Fortune Global ufają pakietowi Viso Suite ze względu na jego zaawansowane możliwości i zdolność do przyspieszania rozwoju, wdrażania i skalowania aplikacji do przetwarzania obrazu komputerowego. Ogólnie rzecz biorąc, Viso Suite to wszechstronna i przyjazna dla użytkownika platforma, która umożliwia użytkownikom wykorzystanie mocy widzenia komputerowego bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu kodowania, co czyni go cennym narzędziem dla firm chcących wykorzystać technologię sztucznej inteligencji.

