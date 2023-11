Wiedeń jest inteligentną kanwą pomysłów. To miejsce, w którym możesz zebrać swoje myśli i wszystko, co się z nimi wiąże – zdjęcia, filmy, kod, muzykę, pliki i oczywiście tekst. Można go używać do burzy mózgów, wibracji lub po prostu do robienia notatek.

Strona internetowa: vienna.earth

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Vienna Hypertext. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.