Projektowanie domów i urządzanie wnętrz to temat, o którym opowiada magazyn VERANDA. VERANDA to miejsce, w którym żyje wyjątkowy smak, dostarczający styl, dom, ogród, sztukę, podróże i treści rozrywkowe z wyrafinowanego, autorytatywnego punktu widzenia i zapraszając społeczność wysoce zaangażowanych twórców smaku do świętowania tego, co najlepsze.

Strona internetowa: veranda.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Veranda. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.