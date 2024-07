USP.ai to narzędzie do generowania obrazów oparte na sztucznej inteligencji, zaprojektowane, aby pomóc pisarzom i twórcom szybko i łatwo tworzyć wysokiej jakości, unikalne obrazy na blogi. Platforma opiera się na najnowocześniejszych modelach głębokiego uczenia się i zamiany tekstu na obraz, umożliwiając użytkownikom generowanie obrazów na podstawie opisów tekstowych. Użytkownicy mogą wybierać spośród szerokiej gamy proporcji i stylów obrazu, a także unikalnych, istniejących wcześniej przepisów. Platforma zawiera również wtyczkę WordPress, umożliwiającą użytkownikom generowanie obrazów bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego WordPress. usp.ai oferuje bezpłatny plan z ograniczonymi opcjami, a także różne płatne plany z nieograniczonym generowaniem obrazów i dostępem do ekskluzywnych funkcji. Płatne plany obejmują również standardową lub rozszerzoną licencję na obrazy, umożliwiającą nieograniczoną dystrybucję w Internecie i nakłady do 500 000 kopii. Wsparcie jest dostępne za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu na żywo i Discorda.

Strona internetowa: usp.ai

