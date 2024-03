UserQ - Tester

UserQ to pierwsze w pełni zdalne rozwiązanie do badań użytkowników, przeznaczone dla badaczy i testerów z regionu MENA – z opcjami testowania w języku arabskim i angielskim, z wykorzystaniem panelu lokalnych testerów. Naszą misją jest udostępnienie badań UX każdej marce, menedżerowi i badaczowi w regionie MENA. Korzystając z naszego panelu UserQ, uzyskasz natychmiastowy dostęp do ponad 10 tys. użytkowników w regionie MENA, w 100 narodowościach i o różnych grupach demograficznych. Możesz rekrutować spośród szerokiej gamy testerów jakości, którzy odpowiadają Twojej docelowej grupie odbiorców. Nasze narzędzia do zdalnego testowania obejmują najpopularniejsze rozwiązania, dzięki którym możesz uzyskać wszelkiego rodzaju opinie od docelowych użytkowników w ciągu kilku godzin. UserQ umożliwia łatwe budowanie sortowania kart, testów drzew, testów preferencji, testów prototypów i wielu innych. Wszystkie nasze narzędzia testowe można tworzyć i publikować w języku angielskim lub arabskim, dzięki czemu badania nad językiem arabskim są dostępne dla każdej lokalnej marki skupiającej się na populacji arabskiej. Po wybraniu języka arabskiego testerzy doświadczą w pełni lustrzanego interfejsu, aby zapewnić pełną przejrzystość treści badania. Dzięki UserQ możesz pożegnać się z restrykcyjnymi opłatami miesięcznymi lub rocznymi. Jako Uxers rozumiemy znaczenie możliwości polegania na narzędziu badawczym, które podąża za nami podczas nieliniowych, iteracyjnych podróży projektowych. Nasz elastyczny model kredytowy oznacza, że ​​płacisz tylko za to, z czego korzystasz. Nasze kredyty nigdy nie wygasają.

