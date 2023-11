UpDiagram to bezpłatne narzędzie do wspólnego zarządzania projektami, którego celem jest zapewnienie każdemu najlepszej usługi w historii. UpDiagram zapewnia wiele widoków roboczych (siatka, Kanban, mapa myśli, kalendarz, oś czasu) i wiele dynamicznych funkcji współpracy, w tym przydzielanie zadań, dzienny raport podsumowujący, aktualizacje na żywo, czat wprowadzający i tak dalej. Ponadto Updiagram jest dostosowany do różnych branż i dostępnych jest wiele bezpłatnych szablonów.

Strona internetowa: updiagram.com

