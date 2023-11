UnionBank Philippines

Union Bank of the Philippines, Inc., bardziej znany jako UnionBank, jest jednym z banków uniwersalnych na Filipinach i dziewiątym co do wielkości bankiem w kraju pod względem aktywów. UnionBank jest wspólnym konsorcjum Grupy Aboitiz, Insular Life i Systemu Ubezpieczeń Społecznych.

Strona internetowa: unionbankph.com

