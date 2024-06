Alternatywy - UiPath

OpenAI

openai.com

OpenAI to firma zajmująca się badaniami i wdrażaniem sztucznej inteligencji, której celem jest zapewnienie, że sztuczna inteligencja ogólnego przeznaczenia przyniesie korzyści całej ludzkości. Sztuczna inteligencja to niezwykle potężne narzędzie, którego podstawą musi być bezpieczeństwo i potrzeby c...