Type Network to nowy model projektowania, programowania, licencjonowania i użytkowania typów. Został zbudowany w odpowiedzi na często złożone i stale zmieniające się wymagania dobrej typografii i inteligentnych użytkowników czcionek. Type Network, prywatna firma należąca do projektantów czcionek, koncentruje się na swojej misji — znajdowaniu i wspieraniu najlepszego typu oraz publikowaniu go dla najlepszych projektantów.

Strona internetowa: typenetwork.com

