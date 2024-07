TuneFlow to inteligentna platforma do tworzenia muzyki oparta na sztucznej inteligencji. Został zaprojektowany, aby uprościć i ulepszyć tworzenie muzyki, niezależnie od poziomu wiedzy użytkownika. Dzięki TuneFlow użytkownicy mają dostęp do szeregu zaawansowanych funkcji AI, które obejmują różne aspekty produkcji muzycznej. Funkcje te obejmują Voice Clone, który pozwala użytkownikom wybierać i klonować głosy lub generować własne; ChatGPT Lyrics, potężne narzędzie do generowania tekstów na dowolny temat; Smart Composer, który pomaga użytkownikom realizować swoje pomysły muzyczne dzięki wstępnie zaprojektowanym melodiom i utworom akompaniamentu; Smart Drummer, narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które automatycznie wypełnia klipy perkusyjne preferowanymi stylami beatów; oraz Ultra-Clean Source Separator, który oddziela zmiksowane ścieżki audio na poszczególne ścieżki wokalne, perkusyjne, basowe i inne. TuneFlow oferuje również wiodącą w branży transkrypcję audio, przekształcającą nagrania śpiewu lub instrumentów w nuty MIDI. Użytkownicy mogą łatwo generować utwory hip-hopowe lo-fi za pomocą wtyczki One-Click Lo-Fi. Dodatkowo TuneFlow zapewnia rynek wtyczek ze społecznością muzyków AI, która stale tworzy i udostępnia nowe modele AI. Platforma jest dostępna z dowolnego urządzenia z możliwością synchronizacji w chmurze, a wersja TuneFlow Desktop oferuje zaawansowane funkcje edycji dźwięku i obsługę VST/VST3/ Wtyczki AU. Użytkownicy mogą także bezproblemowo importować i eksportować projekty oraz dołączać do społeczności twórców, aby dzielić się swoją pracą i współpracować z innymi. TuneFlow jest regularnie aktualizowany o nowe funkcje i oferuje szereg opcji cenowych, w tym opcję dla twórców wideo, sprzedawców i korporacji dostępu do bezpłatnych muzycznych interfejsów API dla ich projektów.

Strona internetowa: tuneflow.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji TuneFlow. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.