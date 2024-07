TransLinguist to zaawansowana platforma umożliwiająca zdalną i hybrydową komunikację wielojęzyczną podczas różnorodnych wydarzeń, w tym webinariów, konferencji, szkoleń, ratuszów i warsztatów. Wyróżnia się przede wszystkim wielojęzycznymi możliwościami tłumaczenia w czasie rzeczywistym, co czyni go idealnym narzędziem dla firm dążących do globalnego zasięgu i inkluzywności. TransLinguist oferuje zdalną interpretację wideo, podpisy i napisy na żywo, interpretację języka migowego oraz własną opracowaną przez firmę TransLinguist Speech AI, a także inne kompleksowe rozwiązania. Platforma zapewnia również szerokie spektrum usług językowych, w tym tłumaczenie, transkreację, transkrypcję, napisy, edycję i korektę, a także postedycję tłumaczenia maszynowego, lektora, lokalizację stron internetowych i aplikacji itp. TransLinguist obsługuje różnorodne branże, obejmujące rządy/organizacje pozarządowe, finanse, podróże i hotelarstwo, e-learning i edukację, inżynierię i informatykę i nie tylko. Platforma kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo danych, zapewniając użytkownikom bezpieczne środowisko. Użytkownicy zgłaszali wzrost zaangażowania odbiorców i godne uwagi oszczędności po przejściu na TransLinguist. Ogólnie rzecz biorąc, TransLinguist stara się pokonać bariery językowe w sposób przyjazny dla użytkownika, torując drogę do skutecznej komunikacji globalnej.

Strona internetowa: translinguist.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji TransLinguist. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.