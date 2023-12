Oprogramowanie dla DJ-ów do Internetu z obsługą MIDI Transitions DJ to aplikacja do miksowania muzyki zawierająca wszystkie narzędzia potrzebne do DJ-owania na następnej imprezie lub nagrywania miksu ulubionych utworów. Aby spełnić Twoje potrzeby muzyczne, Transitions DJ integruje się z lokalną biblioteką muzyczną i katalogiem online SoundCloud. Płynne sterowanie i nawigacja pozwolą Ci precyzyjnie i płynnie łączyć utwory w celu uzyskania idealnego miksu. Cechy: - Dostęp do SoundCloud - Lokalny dostęp do plików - Biblioteka iTunes (jeśli jest dostępna) - Nagranie - Wykrywanie BPM - Synchronizacja tempa - Zapętlenie - Zamek na klucz - Koła jogowe - Okładka albumu - 3-pasmowy korektor z wyłącznikami awaryjnymi - Punkty orientacyjne - Możliwość powiększania przebiegów, kolorowanych według częstotliwości dźwięku - Adnotacje beatów, taktów i fraz (zwrotka, refren itp.) Kontrolery MIDI: - Denon DJ MC2000 - Denon DJ MC4000 - Denon DJ MC6000 - Denon DJ MC6000MK2 - Gemini MIX2Go - Hercules DJControl Compact - Hercules DJControl Instinct P8 - ION Odkryj DJ - M-Audio X-Session Pro -Numark DJ2GO - Numark DJ2GO2 - Numark Mixtrack 3 - Numark Mixtrack II - Numark Mixtrack Platinum - Numark Mixtrack Pro 3 - Numark Mixtrack Pro II - Numark Mixtrack Pro - Numark Mixtrack - Mieszanka imprezowa Numark - Pioneer DDJ-ERGO - Pioneer DDJ-RB - Pioneer DDJ-RR - Pioneer DDJ-RX - Pioneer DDJ-RZ - Pioneer DDJ-SB - Pioneer DDJ-SB2 - Pioneer DDJ-SB3 - Pioneer DDJ-SR - Pioneer DDJ-SR2 - Pioneer DDJ-SX - Pioneer DDJ-SX2 - Pioneer DDJ-SZ -Pionier DDJ-SZ2 - Pioneer DDJ-WeGO - Pioneer DDJ-WeGO2 - Pioneer DDJ-WeGO3 - Pioneer DDJ-WeGO4

Strona internetowa: transitions.dj

