Trade Show Prize Co (TSPC) specjalizuje się w prostych, usprawnionych i niedrogich nagrodach za wydarzenia na żywo. Platforma ta oferuje centralną lokalizację do konfigurowania, przeprowadzania i śledzenia loterii prowadzonych na stoisku targowym. Z łatwością śledź postęp rozdawania prezentów, natychmiast eksportuj potencjalnych klientów i uzyskuj dostęp do zapisów dotyczących zgodności, aby zadowolić swój zespół prawny. Najlepszy ze wszystkich? Dzięki TSPC śledzenie zwycięzców i realizacja nagród nie będzie Ci przeszkadzać!

Strona internetowa: tradeshowprize.co

