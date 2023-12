tosh to tekstowy edytor Scratcha: wpisujesz kod w formacie tekstowym, który kompiluje go do projektów Scratch, tym samym pokonując cały sens Scratcha. Scratch to język programowania przeznaczony dla początkujących. Główną zaletą Scratcha jest to, że opiera się na blokach: zamiast wpisywać kod, przeciągasz bloki. Ponieważ kształty bloków mogą pasować do siebie tylko w określony sposób, błędy składniowe są niemożliwe. Ogólnie rzecz biorąc, interfejs oparty na blokach sprawia, że ​​jest on przyjazny dla początkujących.

Strona internetowa: blob.codes

