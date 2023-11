Zakupy, ćwiczenia, kąpiel zwierzaka... Wciąż piszesz to z grubsza w swoim notatniku? Uczyń swój dzień idealnym dzięki łatwej w obsłudze i ładnej aplikacji do robienia rzeczy do zrobienia. Sama zmiana organizatora rzeczy do zrobienia sprawi, że Twoje codzienne życie będzie łatwiejsze! - Zarządzaj rzeczami do zrobienia - Ustaw przypomnienia - Automatycznie synchronizuj widżety, zegarki, iPady i Internet - Wszystkie urządzenia obsługują tryb ciemny - Backlog ma pomóc Ci pisać pozycje bez dat - W przypadku rzeczy, których nie udało Ci się dzisiaj ukończyć, możesz po prostu odłożyć je na później

Strona internetowa: todomate.net

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji todo mate. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.