TLDR To bezpłatne narzędzie online do podsumowywania tekstu, które wykorzystuje najnowocześniejszą sztuczną inteligencję do automatycznego kondensowania długich artykułów, dokumentów, esejów lub artykułów w kluczowe akapity podsumowujące. Z narzędzia może korzystać każdy, kto jest przytłoczony nadmiarem informacji, na przykład uczniowie przygotowujący się do egzaminów, autorzy chcący szybko podsumować swoje artykuły, nauczyciele, którzy muszą podsumować długi dokument lub rozdział dla swoich uczniów, lub dziennikarze, którzy muszą podsumować długi dokument lub rozdział długi artykuł do swojej gazety lub magazynu. TLDR Eliminuje to reklamy, wyskakujące okienka, grafikę i inne elementy rozpraszające uwagę w Internecie, zapewniając czyste i skupione wrażenia podczas czytania, jednocześnie wybierając z tekstu najbardziej istotne punkty i odfiltrowując słabe argumenty, bezpodstawne spekulacje, krzykliwe frazy i czynniki rozpraszające uwagę. Co więcej, narzędzie automatycznie wyodrębnia informacje o autorze i dacie, powiązane obrazy, tytuł i czas czytania z artykułów prasowych i wpisów na blogu. Jest także zintegrowany z rozszerzeniami przeglądarki, dzięki czemu artykuły można podsumowywać jednym kliknięciem.

Strona internetowa: tldrthis.com

