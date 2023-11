Szukasz rozwiązania do zarządzania projektami zapewniającego doskonały wgląd w finanse projektu w czasie rzeczywistym? TimeLog to wiodące rozwiązanie do zarządzania projektami finansowymi dla firm zorientowanych na konsulting. Połączenie najbardziej przyjaznego dla użytkownika śledzenia czasu i wydatków z najnowocześniejszym zarządzaniem projektami, fakturowaniem, zarządzaniem zasobami i niezawodnym raportowaniem. TimeLog to najskuteczniejsze rozwiązanie dla firm poszukujących najlepszego w swojej klasie oprogramowania.

Strona internetowa: timelog.com

