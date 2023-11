thinkorswim® to nie tylko zestaw platform stworzony dla osób mających obsesję na punkcie handlu – jest on tworzony przez nich. Nasze najnowocześniejsze doświadczenia na komputerach stacjonarnych, w Internecie i na urządzeniach mobilnych są stale ulepszane w oparciu o prawdziwe opinie naszej silnej społeczności traderów. Dzięki temu niezależnie od tego, jak wolisz handlować, zawsze masz dostęp do innowacyjnych funkcji i wskazówek ekspertów, o które inwestorzy proszą najczęściej.

Strona internetowa: tdameritrade.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji thinkorswim. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.