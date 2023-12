The Lancet to cotygodniowe, recenzowane czasopismo medyczne o tematyce ogólnej. Należy do najstarszych i najbardziej znanych czasopism ogólnomedycznych na świecie. Zostało założone w 1823 roku przez Thomasa Wakleya, angielskiego chirurga, który nazwał je od instrumentu chirurgicznego zwanego lancetem (skalpelem). W czasopiśmie publikowane są oryginalne artykuły badawcze, artykuły poglądowe („seminaria” i „recenzje”), artykuły redakcyjne, recenzje książek, korespondencję, a także artykuły prasowe i opisy przypadków. Od 1991 roku The Lancet jest własnością Elsevier, a jego redaktorem naczelnym od 1995 roku jest Richard Horton. Czasopismo ma redakcje w Londynie, Nowym Jorku i Pekinie.

Strona internetowa: thelancet.com

