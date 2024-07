The Infinite Conversation to narzędzie AI, które tworzy niekończący się dialog pomiędzy Wernerem Herzogiem i Slavojem Ikiem przy użyciu technologii uczenia maszynowego. Autonomicznie generuje rozmowę, symulując intelektualną dyskusję pomiędzy tymi dwiema postaciami. Zamiast odzwierciedlać czyjeś rzeczywiste opinie, treść jest w całości syntetyzowana przez sztuczną inteligencję. Narzędzie to łączy w sobie rozrywkę i technologię, odtwarzając charakterystyczne wzorce mowy i skłonności filozoficzne obu myślicieli, zapewniając użytkownikom wciągające i wyjątkowe wrażenia. Użytkownicy mogą odsłuchiwać rozmowę za pośrednictwem odtwarzacza wbudowanego w platformę, który pozwala na odtwarzanie, wstrzymywanie i poruszanie się po dyskusji. Celem tego narzędzia jest zilustrowanie możliwości sztucznej inteligencji w zakresie generowania mowy i myśli podobnej do ludzkiej, a jego celem nie jest wnoszenie wkładu ani wpływanie na żadne koncepcje lub pomysły ze świata rzeczywistego. Oferuje przede wszystkim wciągającą możliwość cieszenia się „halucynacjami” maszyny odtwarzającej dialogi oparte na odrębnych i odmiennych szkołach myślenia.

Strona internetowa: infiniteconversation.com

