The Hindu ePaper

Najwygodniejszy sposób noszenia drukowanej gazety „The Hindu” w kieszeni. To tak, jakby czytać drukowaną gazetę „The Hindu”. ale na smartfonie. Hinduska to jedna z najstarszych i największych angielskich gazet w Indiach. Ta oficjalna aplikacja ePaper to cyfrowa replika gazety codziennej na Twoim urządzeniu. Uzyskaj dostęp do wydań z Bangalore, Chennai, Coimbatore, Delhi, Erode, Hyderabad, Kochi, Kalkuta, Kozhikode, Madurai, Mangalore, Mumbai, Thiruvananthapuram, Thiruchirapalli, Vijayawada lub Visakhapatnam (Vizag) i jesteś gotowy do pracy.

Strona internetowa: epaper.thehindu.com

