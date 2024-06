Testomat.io to system zarządzania testami nowej generacji, początkowo przeznaczony do testów automatycznych. To potężne rozwiązanie umożliwiające synchronizację testów automatycznych i ręcznych w jednym miejscu oraz efektywną współpracę z zespołem. Dzięki temu działania testowe są całkowicie widoczne i przejrzyste dla wszystkich członków zespołu: Dev, PM, BA. Skupiono się na wielu podejściach do testowania z przesunięciem w lewo z dogłębną integracją z testami automatycznymi i CI\CD. Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwia tworzenie przypadków testowych, organizowanie planów testów, zarządzanie przebiegami testów i koordynowanie zwinnych procesów ciągłego testowania. Natywna, gotowa do użycia integracja automatyzacji testów sprawia, że ​​importowanie testów do systemu zarządzania testami jest niezwykle szybkie. Wbudowana aktualna dokumentacja i możliwości współpracy zapewniają wszystkim przejrzystą widoczność za pomocą 1 kliknięcia. Z łatwością śledź status i zasięg testów oraz wyznaczaj właściwe kierunki, korzystając z zaawansowanych raportów analitycznych. Testomat.io obsługuje klasyczne przypadki testowe i scenariusze BDD (programowanie oparte na zachowaniu) / Gherkin. Szybki przegląd i główne funkcje: - Integracja z nowoczesnymi platformami testów automatycznych js - Rozgałęzianie i wersjonowanie przypadków testowych, takich jak git - Zaawansowana obsługa BDD z bazą danych kroków i autouzupełnianiem - Zaawansowane, gotowe do użycia integracje CI\CD (GitHub, GitLab, Bamboo, Jenkins) - Raportowanie i analizy w czasie rzeczywistym, w tym niestabilne testy, powiadomienia e-mailem i komunikatorami - Automatycznie generowana żywa dokumentacja i narzędzia do współpracy - Jira, natywne integracje Confluence - Importerzy z innych TMS z możliwością konwersji testów do formatu BDD i wiele innych. .. Stwórz potężną przestrzeń współpracy bez żadnych barier. Uzyskaj możliwość zarządzania testami dzięki bezproblemowej integracji automatyzacji testów. Zacznij już dziś z systemem zarządzania testami testomat.io.

Strona internetowa: testomat.io

