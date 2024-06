Przyjazne dla użytkownika, produktywne narzędzie do zarządzania przypadkami testowymi online, umożliwiające zarządzanie testami w prosty i usprawniony sposób. Łatwy w obsłudze TestLodge umożliwia zespołom kontroli jakości łatwe zarządzanie przypadkami testowymi i przebiegami testów. Mając do wyboru wiele wiodących integracji narzędzi do śledzenia problemów, możesz automatycznie zgłaszać i aktualizować problemy, co zapewnia płynniejszą współpracę między zespołami.

testlodge.com

