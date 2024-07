Teachable Machine to łatwe w użyciu narzędzie internetowe do tworzenia modeli uczenia maszynowego bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy ani kodowania. Można go używać do rozpoznawania obrazów, dźwięków i póz, zbierając i grupując przykłady w klasy, których ma się uczyć komputer. Uczenie modelu jest szybkie i można go od razu przetestować, aby sprawdzić, czy poprawnie klasyfikuje nowe przykłady. Modele można eksportować do użytku w witrynach, aplikacjach i nie tylko. Można też używać ich całkowicie na urządzeniu, bez konieczności opuszczania komputera przez kamerę internetową lub mikrofon. Teachable Machine jest kompatybilny z TensorFlow, ML5.js, p5.js, Coral, Framer, node.js, Glitch i Arduino i możesz używać plików lub przechwytywać przykłady na żywo. Dostępne są samouczki, które pomogą użytkownikom rozpocząć pracę, a istnieje wiele projektów, które zostały wykonane przy użyciu Teachable Machine, takich jak eksperyment DIY łączący Arduino i Teachable Machine, wspomagające urządzenie komunikacyjne, kontroler gier wykorzystujący kamerę internetową i kartkę papieru oraz fizyczną maszynę, którą możesz nauczyć szybkiego rozpoznawania i sortowania obiektów. Można go nawet wykorzystać do stworzenia kontrolera gier wideo. Jest to potężne narzędzie do tworzenia modeli uczenia maszynowego o szerokim spektrum zastosowań.

Strona internetowa: teachablemachine.withgoogle.com

