Taxhub to wirtualna platforma do przygotowywania podatków dochodowych od osób fizycznych i firm, która łączy osoby składające deklaracje z dedykowanym CPA. Naszym celem jest połączenie wygody i niskiej ceny rozliczenia podatkowego w domu online z pewnością posiadania profesjonalnie przygotowanego zeznania podatkowego. Nasza platforma umożliwia użytkownikom wirtualną komunikację i udostępnianie dokumentów podatkowych specjalistom podatkowym, oszczędzając im jednocześnie kłopotów związanych z koniecznością wypełniania długich, skomplikowanych kwestionariuszy związanych z tradycyjnymi platformami internetowymi typu „zrób to sam”. Nasz unikalny model biznesowy charakteryzujący się niskimi kosztami ogólnymi pozwala nam zaoferować około 50% oszczędności w porównaniu z tradycyjnymi franczyzami zajmującymi się przygotowywaniem podatków, co pozwala nam zaoferować naszym klientom rzeczywistą i rozpoznawalną propozycję wartości.

Strona internetowa: gettaxhub.com

