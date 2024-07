Tarta dla firm to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do wyszukiwania i składania aplikacji, zaprojektowane w celu usprawnienia procesu poszukiwania pracy. Działając jako osobisty asystent pracy, Tarta agreguje oferty pracy z różnych źródeł, zapewniając kompleksowy i pozbawiony duplikatów zbiór z portali pracy i stron karier, aktualizowany co godzinę. Ta funkcja ma na celu zaoszczędzenie czasu użytkowników i zapobieganie przegapieniu potencjalnych możliwości. Narzędzie stanowi scentralizowaną platformę dla osób poszukujących pracy, umożliwiającą badanie możliwości zatrudnienia w różnych firmach, w tym tak znanych, jak Tesla, Amazon i Target. Warto zauważyć, że system podkreśla znaczenie odpowiedniego momentu w składaniu wniosków o pracę, umożliwiając użytkownikom otrzymywanie aktualnych informacji i szybkie składanie wniosków. Tarta współdziała za pomocą poleceń w języku naturalnym, umożliwiając użytkownikom wyszukiwanie ofert pracy dostosowanych do ich preferencji. Dodatkowo narzędzie ułatwia komunikację poprzez powiadamianie użytkowników o odpowiednich ofertach pracy, a nawet pomaga w umawianiu rozmów kwalifikacyjnych. Tarta dla firm jest częścią szerszego ekosystemu Tarta, obsługującego zarówno osoby indywidualne poszukujące pracy, jak i firmy. Ma na celu automatyzację i usprawnienie procesu poszukiwania pracy, skutecznie prezentując użytkownikom odpowiednie możliwości. Narzędzie oferuje również wtyczkę Chrome/Edge dla większej wygody i bazę wiedzy zapewniającą dodatkowe wsparcie.

Strona internetowa: tarta.ai

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Tarta.ai. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.