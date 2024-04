Oprogramowanie do analizy zachowań gości - Najpopularniejsze aplikacje Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Oprogramowanie do analizy zachowań odwiedzających obserwuje działania każdego odwiedzającego w przestrzeni fizycznej, korzystając z różnych źródeł danych, takich jak Wi-Fi gości, liczniki osób lub kamery, śledząc w ten sposób poszczególne lokalizacje. Umożliwia to obiektom fizycznym uzyskanie głębszego wglądu w interakcje, doświadczenia i motywacje gości, rzucając światło na podróże klientów i ogólne zachowania. Rozwiązania te można również integrować z mediami społecznościowymi, platformami danych klientów i innymi źródłami zewnętrznymi, takimi jak aplikacje pogodowe, aby zapewnić kompleksowe zrozumienie doświadczeń odwiedzających. Po połączeniu z tymi strumieniami danych oprogramowanie do analizy zachowań odwiedzających zapewnia placówkom stacjonarnym informacje podobne do tych uzyskiwanych przez platformy handlu elektronicznego w wyniku monitorowania odwiedzających witrynę. Narzędzia te udostępniają pulpity analityczne umożliwiające rozpoznanie częstotliwości odwiedzin poszczególnych osób, szczegółów demograficznych i wzorców ruchu pieszego, ułatwiając optymalizację układu obiektu i zrozumienie czynników wpływających na zachowanie odwiedzających. Pulpit nawigacyjny może zawierać mapy cieplne ilustrujące koncentrację odwiedzających oraz możliwość segmentowania wykresów i diagramów w oparciu o określone kryteria demograficzne.