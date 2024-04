Rynki wirtualnej rzeczywistości (VR). - Najpopularniejsze aplikacje Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Rynki rzeczywistości wirtualnej (VR) służą jako dostępne platformy internetowe, na których użytkownicy mogą eksplorować, udostępniać, odkrywać i kupować treści VR, w szczególności gry mobilne. Oferują także programistom przestrzeń do tworzenia i prezentowania swoich dzieł VR, tworząc szkielet ogólnych doświadczeń VR. Rynki te stanowią dla programistów scenę do prezentowania swojej pracy i oferują użytkownikom narzędzia niezbędne do rozwijania i wzbogacania środowisk VR. Programiści wykorzystują te zasoby jako podstawę do tworzenia wrażeń VR dostosowanych do gier i aplikacji mobilnych. Chociaż są one zazwyczaj zaprojektowane dla określonych systemów operacyjnych i sprzętu, niektóre platformy ułatwiają integrację różnych marek wyświetlaczy montowanych na głowie (HMD) i kontrolerów, umożliwiając użytkownikom personalizację spotkań VR. Rynki te znajdują zastosowanie w różnych branżach, w tym w tworzeniu gier i tworzeniu filmów. Dodatkowo gracze mają możliwość zakupu w pełni rozwiniętych gier VR bezpośrednio z tych platform.