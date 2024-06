Oprogramowanie do analizy marki

Oprogramowanie do wspierania marki

Oprogramowanie do zarządzania zarządem

Oprogramowanie do obsługi Bloggera

Oprogramowanie do automatycznego wybierania numeru

Oprogramowanie do wizualizacji rzeczywistości rozszerzonej (AR).

Oprogramowanie do symulatorów szkoleniowych wykorzystujących rzeczywistość rozszerzoną (AR).

Oprogramowanie do konferencji audio

Oprogramowanie do reagowania na publiczność

Oprogramowanie do atrybucji

Oprogramowanie do optymalizacji App Store

Oprogramowanie do generowania wideo AI

Oprogramowanie do wykrywania treści AI

Oprogramowanie do generowania kodu AI

Oprogramowanie do weryfikacji wieku

Oprogramowanie do marketingu afiliacyjnego

Oprogramowanie do aktywnych narzędzi edukacyjnych

Oprogramowanie do obsługi sieci i treści oparte na koncie

Oprogramowanie do wykonywania na podstawie konta

Oprogramowanie do bezpośredniej poczty oparte na koncie

Oprogramowanie do obsługi danych oparte na kontach

Oprogramowanie do zarządzania danymi konta

Oprogramowanie do testów A/B

Oprogramowanie do drukowania 3D

Oprogramowanie ujednoliconych obszarów roboczych - Najpopularniejsze aplikacje Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Oprogramowanie ujednoliconego obszaru roboczego konsoliduje różne aplikacje w jedną platformę, umożliwiając użytkownikom dostęp do wielu narzędzi bez opuszczania ujednoliconego obszaru roboczego. Pracownicy często tracą cenny czas w ciągu dnia pracy, przełączając się między aplikacjami lub szukając informacji. Ujednolicone obszary robocze rozwiązują ten problem, integrując wszystkie aplikacje w stosie technologicznym firmy, redukując czas marnowany na nawigację między różnymi narzędziami programowymi. Rozwiązania te zazwyczaj łączą popularne oprogramowanie do współpracy, komunikacji i współpracy w chmurze, a niektóre produkty integrują się również z innymi popularnymi aplikacjami. Funkcje ujednoliconych obszarów roboczych mogą się znacznie różnić. Rozwiązania dla przedsiębiorstw często traktują bezpieczeństwo jako priorytet, oferując funkcje takie jak natywne lub zintegrowane logowanie jednokrotne (SSO), pulpity nawigacyjne zabezpieczeń dla administratorów oraz rozszerzoną funkcjonalność natywną. Inne opcje ujednoliconego obszaru roboczego podkreślają łatwość obsługi i łączność, zapewniając takie funkcje, jak oszczędzanie haseł do wielu aplikacji i kanały aktywności między aplikacjami.