Oprogramowanie do analizy szeregów czasowych - Najpopularniejsze aplikacje

Oprogramowanie do analizy szeregów czasowych, zwane także oprogramowaniem do analizy szeregów czasowych, umożliwia analizowanie i wyciąganie istotnych wniosków biznesowych oraz wzorców z danych szeregów czasowych. Narzędzia te umożliwiają użytkownikom wykrywanie wzorców w rozległych i ciągłych zbiorach danych szeregów czasowych na potrzeby takich zadań, jak raportowanie, prognozowanie i analiza predykcyjna. Dzięki funkcjom wizualizacji danych rozwiązania te ułatwiają zrozumienie skomplikowanych struktur danych. Dzięki integracji wbudowanych technik uczenia maszynowego narzędzia analizy szeregów czasowych ujawniają wcześniej ukryte spostrzeżenia, takie jak mikrotrendy i anomalie, bez konieczności ręcznej eksploracji danych, oszczędzając w ten sposób czas i zasoby biznesowe. Chociaż są one wykorzystywane głównie przez analityków danych, analityków danych i specjalistów IT, rozwiązania te są dostępne również dla szerszego spektrum użytkowników biznesowych.