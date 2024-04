Oprogramowanie do marketingu kanałowego - Najpopularniejsze aplikacje Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Oprogramowanie do marketingu kanałowego umożliwia markom bezproblemowe łączenie się ze sprzedawcami kanałowymi, partnerami (takimi jak sprzedawcy detaliczni, agenci, dystrybutorzy i sprzedawcy) oraz agencjami w celu realizacji skalowalnych programów marketingowych. To oprogramowanie ułatwia konfigurację dostosowywalnych treści dla lokalnych marketerów lub partnerów handlowych, a także realizację cyfrowych kampanii marketingowych w imieniu marki. Znane również jako oprogramowanie do marketingu rozproszonego, oferuje ciągłe wsparcie marketingowe partnerom kanałowym, pomagając firmom w zarządzaniu brandingiem i śledzeniu wydajności kanału. W odróżnieniu od oprogramowania do zarządzania partnerami, które przede wszystkim ułatwia komunikację i wymianę treści pomiędzy firmą a jej partnerami, oprogramowanie do marketingu pośredniego skupia się w szczególności na automatyzacji procesu marketingowego. Dostarcza narzędzia do tworzenia kampanii i treści marketingowych, redukując tym samym koszty dla firm. Marketerzy wykorzystują to oprogramowanie do optymalizacji finansowania marketingu lokalnego oraz rozszerzania reklam i lokalnych przekazów marketingowych za pośrednictwem swoich rozproszonych sieci. W przeciwieństwie do oprogramowania do automatyzacji marketingu, które również usprawnia przepływy pracy w marketingu i mierzy wyniki kampanii, oprogramowanie do marketingu w kanałach jest używane wyłącznie przez partnerów kanałowych w celu wzmacniania marek i zwiększania przychodów. Zapewnia markom większą kontrolę nad wykorzystaniem materiałów marketingowych w sieciach rozproszonych, oferując jednocześnie partnerom elastyczność w dostosowywaniu treści marketingowych. Oprogramowanie do marketingu kanałowego często integruje się z oprogramowaniem CRM, umożliwiając partnerom przesyłanie potencjalnych klientów i dodatkowych rekordów do celów marketingowych. Aby produkt został zaliczony do kategorii Marketing kanałowy, musi: * Pozwól partnerom handlowym na dostęp do materiałów marketingowych, zasobów i narzędzi za pośrednictwem zautomatyzowanej platformy. * Zapewnij możliwości zarządzania leadami, w tym pielęgnowanie leadów, ocenianie leadów i śledzenie leadów. * Pomagaj partnerom kanałowym we wdrażaniu skutecznych, skalowalnych i zgodnych z marką kampanii marketingowych. * Oferuj funkcje raportowania umożliwiające śledzenie powodzenia programów marketingowych w kanałach, obejmujących e-maile, wydarzenia, reklamy cyfrowe i inne wskaźniki.