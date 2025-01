Oprogramowanie do zarządzania lojalnością - Najpopularniejsze aplikacje - Polinezja Francuska

Talkable

talkable.com

Technologia marketingowa Talkable umożliwia markom e-commerce pozyskiwanie i utrzymywanie klientów o wysokiej wartości poprzez programy marketingu rekomendacyjnego i lojalnościowego. Jako rozwiązanie z jednego źródła zaspokajające potrzeby w zakresie marketingu poleceń i marketingu lojalnościowego, marki są w stanie tworzyć płynne doświadczenia użytkowników, mające na celu zwiększenie zaangażowania i budowania pokrewieństwa z marką. Zarówno w przypadku rozwiązań polecających, jak i lojalnościowych Talkable oferuje kompleksowe możliwości segmentacji, wbudowany zestaw testów A/B i najlepszą w swojej klasie analizę dotyczącą zapobiegania oszustwom. Talkable to coś więcej niż tylko rozwiązanie technologiczne, jesteśmy także Twoim partnerem. W związku z tym każdy klient ma dedykowany zespół ekspertów, który opracuje strategię, wyobrazi sobie, stworzy, wdroży i zoptymalizuje wszystkie Twoje kampanie. Zespół ds. sukcesu klienta będzie stanowić przedłużenie Twojego zespołu marketingowego, projektując programy poleceń i lojalnościowe, które przekroczą Twoje oczekiwania. Talkable najlepiej nadaje się dla marek o rocznych przychodach przekraczających 4 miliony dolarów. Jej klienci korporacyjni odnotowują średnio 52-krotny zwrot z inwestycji w swoje programy poleceń. Rozwiązania marketingowe Talkable służą do: * Identyfikuj, kieruj reklamy i nagradzaj najcenniejszych klientów poprzez dogłębną analizę danych. * Pozyskuj i utrzymuj klientów o najwyższej wartości przy niskim koszcie * Zwiększ sprzedaż i zwiększ przychody Firma Talkable została założona w 2009 roku i była pionierem w zakresie możliwości cyfrowego śledzenia wirusowości marketingu szeptanego, co ostatecznie doprowadziło do powstania marketingu rekomendacji. Obecnie Talkable opracowuje i wdraża długoterminowe strategie wzrostu ukierunkowane na pozyskiwanie nowych klientów, zwiększoną retencję, wyższy LTV, a wszystko to przy znacznie niższym CPA niż w przypadku innych kanałów marketingowych.