Platformy doświadczeń edukacyjnych (LXP) - Najpopularniejsze aplikacje - Polinezja Francuska

BrainStorm

brainstorminc.com

Wyposaż swój zespół w jedyną platformę edukacyjną zaprojektowaną specjalnie z myślą o wdrażaniu oprogramowania. Przyspiesz wdrażanie, zmniejsz wsparcie, pogłębij zaangażowanie i zwiększ wykorzystanie. Niezależnie od tego, czy jesteś dostawcą rozwiązań wdrażającym nowych klientów, zespołem IT potrzebującym bardziej skalowalnego sposobu zarządzania szkoleniami dla użytkowników końcowych, czy zespołem L&D skupiającym się na wdrażaniu pracowników do stosu technologicznego firmy, BrainStorm ułatwi Ci pracę i Twoje wyniki lepsza. Aktywuj ciemnych użytkowników — BrainStorm to jedyna platforma edukacyjna, która aktywnie kieruje reklamy do licencjonowanych użytkowników, którzy jeszcze się nie zalogowali. Kiedy konwertujesz ciemnych użytkowników, wpływ na wykorzystanie zmienia się z przyrostowego na wykładniczy. Przyspiesz wdrażanie — nie tylko ucz użytkowników, jak, ale także kiedy i dlaczego mają korzystać z funkcji i aplikacji. BrainStorm został stworzony, aby automatyzować szkolenia, które zachęcają ludzi do zmiany sposobu pracy. Rozszerz wykorzystanie funkcji — zwiększ głębsze i szersze zastosowanie funkcji. Pomóż większej liczbie użytkowników wyjść poza podstawy i zintegrować ich narzędzia z codziennymi procesami pracy. Funkcje BrainStorm: * Ukierunkowana komunikacja: Przyciągaj i aktywuj niezaangażowanych uczniów poprzez terminową komunikację, która inspiruje użytkownika do działania. * Uczenie się oparte na rolach: Niestandardowe przepływy treści zorganizowane według grup zapewniają, że odpowiednie treści są kierowane do właściwych odbiorców. * Tworzenie kursów: przesyłaj i montuj zasoby edukacyjne w BrainStorm Flows™, adaptacyjnych przepływach pracy, które zapewniają każdemu uczniowi odpowiednią, terminową naukę. * Rozgałęzienia: dodaj rozgałęzienia do dowolnego przepływu, aby stworzyć spersonalizowane doświadczenia edukacyjne, które odpowiadają temu, czego użytkownik chce się nauczyć w następnej kolejności. * Pakiety zawartości: BrainStorm zawiera setki gotowych rozwiązań edukacyjnych, które możesz wykorzystać lub zmodyfikować, dzięki czemu możesz od razu zacząć od podstaw. Raportowanie: dzięki dynamicznemu raportowaniu możesz zobaczyć, jakie zmiany zachodzą w zachowaniu kierowców.