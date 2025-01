Oprogramowanie do analizy leadów - Najpopularniejsze aplikacje - Filipiny

LeadIQ

leadiq.com

Platforma LeadIQ została stworzona, aby pomóc Ci mądrzej poszukiwać klientów i szybciej budować rurociągi. Znajdź dane potencjalnych klientów, śledź czynniki wyzwalające sprzedaż i personalizuj kontakt z klientami w jednym miejscu. Poszukiwanie klientów nigdy nie było trudniejsze. Każdego dnia Twoi potencjalni klienci są bombardowani przez sprzedawców niespecyficznymi, niespersonalizowanymi i ogólnymi komunikatami. Nie chodzi o to, że zespoły sprzedażowe zapomniały, jak sprzedawać... ale to jedyny sposób na skalowanie i rozwój firmy. W LeadIQ wierzymy, że możesz mądrzej pozyskiwać klientów i szybciej budować rurociągi — docierając do właściwych osób za pomocą dostosowanych, osobistych wiadomości na dużą skalę. Nasza platforma do pozyskiwania klientów pozwala w jednym miejscu znajdować dane potencjalnych klientów, śledzić czynniki wyzwalające sprzedaż i personalizować kontakt z klientami. Wykorzystując naszą opatentowaną technologię sztucznej inteligencji, eliminujemy frustrujące, ręczne i wręcz trudne części procesu pozyskiwania klientów, dzięki czemu możesz ponownie skupić się na personalizacji pozyskiwania klientów. Uzyskuj więcej odpowiedzi, rezerwuj więcej spotkań i generuj więcej potencjalnych klientów dzięki personalizacji na dużą skalę. Wyobraź sobie perspektywy.