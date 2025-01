Oprogramowanie do generowania sztucznej inteligencji - Najpopularniejsze aplikacje - Polinezja Francuska

Fotor

fotor.com

Generator obrazów AI firmy Fotor to narzędzie online zaprojektowane do generowania obrazów na podstawie podpowiedzi tekstowych. Pozwala użytkownikom niemal natychmiastowo wizualizować pomysły, tworząc grafikę i obrazy generowane przez sztuczną inteligencję na podstawie danych wejściowych. Oprócz funkcji generowania obrazów opartej na sztucznej inteligencji, Fotor oferuje również kompleksowy zestaw narzędzi do edycji obrazów. Należą do nich zmiana rozmiaru, kadrowanie, rozmycie, wyostrzanie i dodawanie tekstu lub obramowań do obrazów. Oprócz tradycyjnych edycji użytkownicy mogą przekształcać zdjęcia w szkice lub kreskówki, tworzyć kolaże, łączyć obrazy i zmieniać tła zdjęć. Platforma zapewnia także narzędzia do manipulowania rysami twarzy, ekskluzywnych obrazów, a nawet generowania plików PNG. Możliwości Fotor obejmują tworzenie logo, ulotek i plakatów marketingowych, a także zasobów mediów społecznościowych, takich jak miniatury YouTube lub projekty postów na Instagramie. Platforma obejmuje szeroki zakres zastosowań, takich jak edycja tekstu na obrazach, kolorowanie zdjęć i usuwanie obiektów lub tła z obrazów. Oprócz edycji zdjęć Fotor oferuje podobne narzędzia AI do generowania i ulepszania filmów i GIF-ów, umożliwiając także użytkownikom usuwanie znaków wodnych lub obiektów.