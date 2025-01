Oprogramowanie platform komunikacyjnych dla pracowników pierwszej linii - Najpopularniejsze aplikacje - Rumunia

Zello

Zello to wiodąca aplikacja do przesyłania wiadomości głosowych typu „naciśnij i mów” dla zespołów i firm na całym świecie, zmieniająca urządzenia z systemem iOS, Android i Windows w walkie-talkie, które również nagrywają wiadomości, śledzą lokalizację i wysyłają powiadomienia alarmowe. Administratorzy kont dodają, usuwają i grupują zespoły za pośrednictwem scentralizowanej, internetowej konsoli zarządzania. Kanały są elastyczne, aby dostosować się do potrzeb każdego klienta, szczególnie tych z branży hotelarskiej, produkcyjnej, budowlanej, transportowej i handlu detalicznego. Zello jest idealne dla firm zatrudniających pracowników bez biurka, pracowników terenowych, pracowników zdalnych i samotnych. Przypadki użycia w tej kategorii obejmują hotele z różnymi pracownikami, ekipy budowlane na hałaśliwych placach budowy i sprzedawców detalicznych na hali sprzedaży. Dołącz do milionów użytkowników Zello, którzy komunikują się w czasie rzeczywistym za pośrednictwem dowolnej sieci bezprzewodowej lub sieci danych, aby udostępniać aktualizacje, łączyć się w sytuacjach awaryjnych i rozwiązywać problemy. Zello obsługuje tysiące firm i ma ponad 130 milionów użytkowników na całym świecie. Obecni klienci to Honda, Restoration Hardware, Starwood/Marriott Hotels, Uniqlo, Waste Management (WM) i YRC Freight. Zello jest uznawane za niezawodne rozwiązanie komunikacyjne przez renomowane źródła, takie jak Wall Street Journal, New York Times, CBS, CNBC, USA Today i TechCrunch.