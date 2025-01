Oprogramowanie do podpisu elektronicznego - Najpopularniejsze aplikacje - Polinezja Francuska

Foxit eSign

Z Foxit korzysta ponad 650 milionów użytkowników i sprzedano go ponad 425 000 klientom, od małych i średnich firm po globalne przedsiębiorstwa, zlokalizowane w ponad 200 krajach na całym świecie. Foxit eSign to prawnie wiążąca usługa podpisu elektronicznego służąca do przygotowywania i gromadzenia ważnych podpisanych dokumentów. Zapewnia kompletne rozwiązanie do podpisu elektronicznego — prześlij dokument, utwórz szablon, dodaj odbiorców i wyślij. Foxit eSign automatyzuje przepływ pracy, zapewniając płynny proces umożliwiający użytkownikowi wysyłanie, podpisywanie, śledzenie i zarządzanie procesami podpisów za pomocą przeglądarki. Po zakończeniu masz zabezpieczone archiwum legalnie podpisanego dokumentu. Niezależnie od tego, czy korzystasz z Internetu, czy telefonu komórkowego, generowanie umów i wysyłanie ich do podpisu elektronicznego jest szybkie i łatwe. Oto kilka przydatnych funkcji dostępnych w oprogramowaniu Foxit eSign: • Szablony do wielokrotnego użytku oszczędzające czas • Zbiorcze podpisywanie i wysyłanie • Ścieżki audytu i certyfikaty ukończenia • Dołącz zdjęcia, prawo jazdy itp. bezpośrednio do dokumentów • Podpisywanie osobiste • Generuj łącza do dokumentów w wiadomościach e-mail, aby ułatwić dostęp i podpisywanie • Dostępny formularz online/kod do osadzania umożliwiający integrację podpisów elektronicznych bezpośrednio ze stronami internetowymi • Użyj interfejsów API REST eSign Genie do integracji ze swoją witryną lub aplikacją • Łatwa integracja z Google Drive, Dropbox i nie tylko • Excel raportowanie • Powiadomienia o odrzuceniu wiadomości e-mail • Logowanie w 11 różnych językach