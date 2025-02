Oprogramowanie do szyfrowania poczty e-mail - Najpopularniejsze aplikacje - Saint Kitts i Nevis

Paubox

paubox.com

Paubox jest liderem w zakresie rozwiązań komunikacyjnych i marketingowych zgodnych z HIPAA dla organizacji opieki zdrowotnej. Na liście Inc. 5000 najszybciej rozwijających się prywatnych firm, Paubox jest zaufany przez ponad 5000 organizacji opieki zdrowotnej, w tym adapthealth, koszty plus leki, zdrowie przymierza i obrazowanie Simonmed. Nasze rozwiązania e -mail są certyfikowane Hitrust CSF na najwyższym standardzie bezpieczeństwa i domyślnie szyfrują wszystkie wychodzące e -maile. Umożliwia to dostawcom komunikowanie się bezpośrednio ze swoimi pacjentami z Google Workspace, Microsoft 365 lub Microsoft Exchange - nie wymagane portale lub kody przenośne. Wysłany e -mail jest zgodny z HIPAA, za każdym razem, bez ryzyka błędu ludzkiego. Paubox E -mail Suite oferuje bezpieczne, zgodne z HIPAA szyfrowanie e -mail, bezpieczeństwo przychodzące, zapobieganie utratę danych, automatyzację przepływu pracy i wiele innych dla organizacji opieki zdrowotnej każdej wielkości. Dzięki Paubox E -mail Suite Plus i planom premium uzyskaj dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, aby zatrzymać zagrożenia e -mail przychodzące. Chroń swój e -mail przed spamem, wirusami, oprogramowaniem ransomware, atakami phishingowymi, naruszeniami danych i utraty danych. Wykorzystaj marketing Paubox w celu poprawy komunikacji pacjentów i rozwoju firmy opieki zdrowotnej. W przeciwieństwie do innych e -mailowych platform marketingowych, Paubox Marketing jest zgodny z HIPAA, a nasze opatentowane podejście pozwala odbiorcom e -maili czytać bezpieczne wiadomości w skrzynce odbiorczej, takiej jak zwykli e -mail. Dostawcy mogą segmentować kontakty i wysyłać bardzo odpowiednie kampanie e -mail spersonalizowane z PHI. Paubox E-mail API integruje e-mail zgodny z HIPAA z aplikacjami zewnętrznymi, aby łatwo wysyłać bezpieczne, transakcyjne wiadomości. Szybko skonfiguruj bezpieczną wiadomość e-mail z wyłączoną lub niestandardową integracją interfejsu API przy użyciu nowoczesnych opcji API REST lub SMTP. SMS -y Paubox to zgodny z HIPAA interfejs API SMS -y, który można spersonalizować za pomocą PHI w celu poprawy zaangażowania pacjentów. Zastosowaliśmy te same zasady do wysyłania SMS-ów zgodnych z HIPAA, które sprawiają, że pakiet e-mail Paubox jest tak przyjazny dla pacjentów-odbiorcy nie będą musieli pobierać specjalnej aplikacji ani używać portalu chronionego hasłem do czytania wiadomości tekstowych.