Oprogramowanie do wirtualizacji danych - Najpopularniejsze aplikacje - Rosja

CData Connect Cloud

cdata.com

Twoja organizacja polega na danych biznesowych i operacyjnych dostarczanych w czasie rzeczywistym, aby dostarczać przydatnych informacji i napędzać rozwój. CData Connect to brakujące ogniwo w łańcuchu wartości danych. CData Connect umożliwia użytkownikom łączenie się z danymi z dowolnej aplikacji w chmurze lub bazy danych poprzez standardowy dostęp do bazy danych. Dzięki CData Connect obsługiwane źródła danych wyglądają i zachowują się jak standardowa baza danych MySQL. CData Connect umożliwia bezpośrednią łączność z dowolnej aplikacji obsługującej standardową łączność z bazami danych, w tym popularnych aplikacji BI i ETL w chmurze, takich jak: - Amazon Glue - Amazon QuickSight - Domo - Google Apps Script - Google Cloud Data Flow - Google Cloud Data Studio - Looker - Microsoft Power Apps - Microsoft Power Query - MicroStrategy Cloud - Qlik Sense Cloud - SAP Analytics Cloud - SAS Cloud - SAS Viya - Tableau Online... i wiele więcej! CData Connect działa jak brama danych, tłumacząc SQL i bezpiecznie przesyłając żądania API. Dostęp MySQL/SQL/OData do źródeł danych w chmurze Zapis SQL, pobieranie danych — wydajna abstrakcja SQL upraszcza łączność i oddziela dostęp do danych. Protokół SQL / MySQL Wire Protocol — użyj dowolnej aplikacji lub sterownika, który może komunikować się z MySQL lub SQL Server. Pełna obsługa CRUD — dwukierunkowy dostęp do danych z pełną obsługą odczytu, zapisu, aktualizacji i usuwania. Bezpieczeństwo klasy korporacyjnej — zaawansowane zabezpieczenia i uwierzytelnianie. Bezpieczne szyfrowanie danych TLS/SSL. Poproś o bezpłatną wersję próbną lub dowiedz się więcej na https://www.cdata.com/connect/details/