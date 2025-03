CrowdSec

CrowdSec to stos zabezpieczeń typu open source, który wykrywa agresywne zachowania i uniemożliwia im dostęp do systemów. Jego przyjazna dla użytkownika konstrukcja i łatwość integracji z obecną infrastrukturą bezpieczeństwa zapewniają niską techniczną barierę wejścia i wysoki poziom bezpieczeństwa. Po wykryciu niepożądanego zachowania jest ono automatycznie blokowane. Agresywny adres IP, wyzwalany scenariusz, a sygnatura czasowa jest wysyłana do sprawdzenia, aby uniknąć zatrucia i fałszywych alarmów. Po zweryfikowaniu ten adres IP jest następnie redystrybuowany do wszystkich użytkowników CrowdSec korzystających z tego samego scenariusza. Dzieląc się zagrożeniem, przed którym stanęli, wszyscy użytkownicy chronią się nawzajem.