Oprogramowanie do monitorowania i analizy bezpieczeństwa chmury - Najpopularniejsze aplikacje - Togo

Splunk

splunk.com

Splunk Inc. to amerykańska firma technologiczna z siedzibą w San Francisco w Kalifornii, która produkuje oprogramowanie do wyszukiwania, monitorowania i analizowania danych generowanych maszynowo za pośrednictwem interfejsu internetowego. Rozwiązania Splunk Enterprise i Enterprise Cloud przechwytują, indeksują i korelują rzeczywiste dane czasowe w przeszukiwalnym repozytorium, z którego może generować wykresy, raporty, alerty, dashboardy i wizualizacje. Splunk udostępnia dane maszynowe w całej organizacji poprzez identyfikację wzorców danych, dostarczanie metryk, diagnozowanie problemów i dostarczanie informacji na potrzeby operacji biznesowych. Splunk to technologia horyzontalna wykorzystywana do zarządzania aplikacjami, bezpieczeństwa i zgodności, a także analityki biznesowej i internetowej. Niedawno Splunk rozpoczął także opracowywanie rozwiązań do uczenia maszynowego i danych dla BizOps.