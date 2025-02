Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa poczty e-mail w chmurze - Najpopularniejsze aplikacje - Togo

Katalog aplikacji internetowych Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.

Rozwiązania zabezpieczające pocztę e-mail w chmurze to platformy e-mail zaprojektowane w celu ochrony przed oszustwami typu phishing, które mają na celu oszukanie użytkowników w celu ujawnienia poufnych informacji. Platformy te, zarządzane przez dostawcę zabezpieczeń poczty e-mail w chmurze, blokują również wiadomości e-mail zawierające łącza do złośliwych witryn internetowych lub złośliwego oprogramowania, zanim dotrą one do użytkownika. Firmy polegają na rozwiązaniach zapewniających bezpieczeństwo poczty e-mail w chmurze, aby zapobiegać naruszeniom danych, chronić poufne informacje i zwiększać bezpieczeństwo punktów końcowych, powstrzymując złośliwe oprogramowanie i inne zagrożenia internetowe. Narzędzia te wyewoluowały z rynku bezpiecznych bram e-mail, ponieważ transformacja cyfrowa zmniejszyła zapotrzebowanie na lokalne rozwiązania zabezpieczające pocztę e-mail. Chociaż oprogramowanie antyspamowe do poczty e-mail i narzędzia do szyfrowania wiadomości e-mail pokrywają się w pewnym stopniu, rozwiązania zabezpieczające pocztę e-mail w chmurze są bardziej wszechstronne i często obejmują wiele funkcji, które można również zapewnić zarówno w chmurze, jak i lokalnie.