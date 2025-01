Oprogramowanie rozliczeniowe - Najpopularniejsze aplikacje - Pakistan

Apptivo

apptivo.com

Apptivo to platforma chmurowa zawierająca zintegrowane aplikacje biznesowe przeznaczona dla firm dowolnej wielkości i kształtu. Umożliwia zarządzanie niemal każdym zadaniem biznesowym za pomocą aplikacji Apptivo, począwszy od sprzedaży i marketingu, po rozliczenia i wsparcie, a także wszystko pomiędzy. W Apptivo nie ma cen za aplikację; otrzymujesz dostęp do całej platformy już od 10 USD miesięcznie za użytkownika. Niezależnie od tego, czy używasz Apptivo do pojedynczej aplikacji, czy do zarządzania całą firmą, dostarczy to organizacji niesamowitą wartość. Jej aplikacje obejmują pełny cykl życia klienta: * Marketing: twórz ukierunkowane listy kontaktów, twórz i dostarczaj kampanie e-mailowe oraz śledź statystyki. * Sprzedaż: pełne możliwości CRM z solidnym zarządzaniem kontaktami, rurociągiem sprzedaży, automatyzacją i raportowaniem. * Help Desk: potężny system sprzedaży biletów z integracją poczty e-mail, portalem internetowym i śledzeniem czasu. * Zarządzanie projektami: zarządzaj harmonogramami projektów za pomocą wykresów Gantta, śledź czas i kamienie milowe oraz wystawiaj faktury za włożony wysiłek. * Usługa terenowa: przydzielanie i wysyłanie zleceń pracy, zdjęcia mobilne, rejestracja czasu i materiałów oraz fakturowanie. * Wycena i fakturowanie: Twórz profesjonalne oferty i wysyłaj je e-mailem do klientów dzięki zintegrowanym funkcjom rozliczeń i faktur okresowych. * Zarządzanie zamówieniami: Zamień oferty w zamówienia, śledź zapasy i przesyłki oraz wystawiaj rachunki klientom za swój produkt. * Zaopatrzenie i łańcuch dostaw: zarządzaj dostawcami, śledź zamówienia i fakturowanie oraz zarządzaj zapasami. Apptivo jest używane przez setki tysięcy firm ze 193 krajów na całym świecie i może obsługiwać niezależnych konsultantów aż do przedsiębiorstw wartych miliardy dolarów. Elastyczność Apptivo jest jednym z trzech głównych wyróżników: przystępność cenowa, elastyczność i możliwości. Dzięki całemu pakietowi aplikacji biznesowych dostępnych w jednej cenie oferuje bogate i wydajne funkcje w szerokim zestawie aplikacji, które zapewniają niezrównane możliwości w stosunku do swojej wartości, z najlepszymi w swojej klasie możliwościami konfiguracji, które czynią system elastycznym dla każdego rodzaju biznes.