Vyond

vyond.com

Wyniki ekspertów bez wysiłku. Rób angażujące filmy w kilka sekund. Vyond to platforma tworzenia wideo napędzanej AI, która stawia moc studia produkcyjnego wideo - od pisania scenariusza po gotowe wideo - na wyciągnięcie ręki. Użyj Vyond Go, pierwszego w branży generatywnego skryptu i twórcy wideo, aby natychmiast utworzyć szorstki film z prostego wiersza tekstowego. Następnie skorzystaj z Vyond Studio, naszego potężnego twórcy wideo przeciągania i upływu, aby edytować te filmy lub tworzyć oryginalne filmy za pomocą tysięcy gotowych postaci, szablonów i tła. Vyond jest zbudowany, aby pomóc Ci lepiej komunikować się. Łatwo i wydajnie twórz profesjonalne filmy, które wyrównają komunikację biznesową. Zwróć uwagę dzisiejszych rozproszonych interesariuszy angażujących filmów związanych z każdą rolą w branży i pracy. Zapewniaj, że twoje dane są bezpieczne na naszej platformie wbudowanej na rzecz organizowania ISO 27001 certyfikowanego (dla wszystkich lokalizacji i przypadków użycia) oraz zgodności z RODO i CCPA. Vyond GO: Skrypt i twórca wideo, który bierzemy tworzenie wideo od łatwych do natychmiastowych z Vyond Go. Wprowadź monit lub upuść wcześniej istniejącą treść, aby natychmiast utworzyć skrypt, i obejrzyj, jak Vyond tworzy wideo w kilka sekund. Użyj naszego prostego edytora tekstowego, aby szybko wypolerować wideo, a następnie wdrożyć swój film według IS lub weź go do Vyond Studio w celu dostrajania. Vyond Studio: Potężny twórca wideo z przeciąganiem i upływem filmów otrzymuje pełne możliwości tworzenia i edytowania wideo dzięki naszemu potężnemu, opartemu na osi czasu twórcy wideo opartej na osi czasu. Setki szablonów Premade, ponad 40 000 rekwizytów i w pełni poinformowany twórca znaków dostarczają szczegółów i trafności do zbudowania dokładnego filmu potrzebnego dla dowolnej branży lub przypadku użycia.