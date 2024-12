Najpopularniejsze Ostatnio dodane Pakiety oprogramowania ALM - Najpopularniejsze aplikacje - Holandia

Pakiety oprogramowania do zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM) ułatwiają tworzenie aplikacji od wstępnej koncepcji do ostatecznej dostawy. Pakiety te tworzą ekosystem współpracy, w którym użytkownicy mogą współpracować i wykonywać zadania w celu tworzenia lub ulepszania oprogramowania. Pakiety ALM ustanawiają procesy projektowania, testowania, wdrażania i zarządzania aplikacjami, oferując zintegrowane funkcje do programowania, testowania jakości, zarządzania wymaganiami i zarządzania projektami. Różne działy mogą wykorzystywać pakiety ALM w całym procesie tworzenia oprogramowania: programiści w fazie tworzenia oraz menedżerowie produktu lub osoby nadzorujące zapewnienie jakości w celu monitorowania po wdrożeniu. Pakiety ALM mają zastosowanie w różnych projektach oprogramowania i wspierają pracowników na różnych stanowiskach w całym cyklu rozwoju. Często integrują się z narzędziami do zarządzania projektami lub udostępniają im te same funkcje i mogą zawierać oprogramowanie do projektowania i programowania, takie jak zintegrowane środowiska programistyczne (IDE) lub narzędzia do prototypowania, lub łączyć się z nimi.