Asystenci pisania AI - Najpopularniejsze aplikacje - San Marino

Contentware

contentware.com

Contentware to akcelerator oparty na sztucznej inteligencji, który w ciągu kilku minut tworzy skuteczne kampanie marketingowe. To wszystko eliminuje żmudny i pracochłonny proces tworzenia kampanii. Tym, co wyróżnia Contentware, jest to, że tworzy całe kampanie (a nie tylko kopię), co pozwala zaoszczędzić ogromną ilość czasu dla Ciebie i Twojego zespołu. Wykorzystując generatywną sztuczną inteligencję i link do Twojej strony internetowej, Contentware generuje pełną kampanię e-maili i postów w mediach społecznościowych w celu promowania Twoich wydarzeń, seminariów internetowych, publikacji, postów na blogach, artykułów, oficjalnych dokumentów i wielu innych. Tak naprawdę kampanię można stworzyć dla wszystkiego, co wymaga promocji. Kopia, którą zapisuje Contentware, jest dostosowana specjalnie do kampanii marketingowych. Jednak wysokiej jakości kopia to tylko jeden z elementów kampanii. Contentware tworzy także e-maile dotyczące kampanii i posty w mediach społecznościowych; dodaje je do kalendarza marketingowego najlepszych praktyk; dostarcza bezpłatne, w pełni licencjonowane obrazy kampanii; i dystrybuuje treści poprzez integracje z popularnymi platformami do zarządzania pocztą elektroniczną i mediami społecznościowymi. Contentware zawiera również moduł generowania tekstu do tworzenia wpisów na blogu, jednorazowych e-maili i tematów e-maili, treści stron docelowych i wielu innych. Ty i Twój zespół zaoszczędzicie godziny na każdej kampanii. A przy cenie, na którą może sobie pozwolić niemal każda organizacja, po co tworzyć kampanie od podstaw, skoro można je zautomatyzować za pomocą oprogramowania Contentware?