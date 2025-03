SocialLadder

SocialLadder to kompleksowa platforma do zarządzania twórcami w przedsiębiorstwach, przeznaczona dla zespołów marketingowych, które chcą zgromadzić ambasadorów, influencerów i partnerów pod jednym dachem. Marki skupiające się na konsumentach, takie jak Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff i Live Nation, korzystają z SocialLadder do promowania swoich klientów i przekształcania ich w czynniki wzrostu, aktywizując swoją społeczność do tworzenia treści i zwiększania konwersji. Technologia SocialLadder pozwala usprawnić komunikację, przydzielać zadania cyfrowe i rzeczywiste, monitorować zaangażowanie i nagradzać skutecznych ambasadorów za pomoc w promowaniu Twojej marki. Twoi ambasadorzy są przygotowani na sukces, a Ty możesz skupić się na ogólnej strategii rozwoju, zamiast tracić czas na codzienne zarządzanie. SocialLadder posiada narzędzia, których potrzebuje Twoja marka, aby: ODKRYĆ: Wykorzystaj uczenie maszynowe, aby znaleźć w swoim CRM klientów, którzy idealnie nadają się na ambasadorów ŚLEDŹ: Targetuj i przypisuj zadania ambasadorom (śledzenie cyfrowe, fizyczne i konwersje) MIERZ: ROI i jednostka ekonomika działalności ambasadorów INTEGRACJA: Enterprise API do zaawansowanych wdrożeń USPRAWNIJ: przydzielanie zadań, komunikacja i wdrażanie ambasadorów ZAANGAŻUJ: w 100% mobilny dla ambasadorów, aby Twoja społeczność była zaangażowana i odpowiedzialna NAGRODA: Zarządzanie zapasami i płatnościami wbudowane w platformę SKALA: Uczy się automatycznie na podstawie sukcesów ambasadorów, którzy pomogą Ci znaleźć więcej Skontaktuj się z SocialLadder, aby uzyskać wersję demonstracyjną na żywo.