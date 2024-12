Najpopularniejsze Ostatnio dodane Oprogramowanie sieci reklamowej - Najpopularniejsze aplikacje - Holandia

Sieci reklamowe łączą reklamodawców z wydawcami stron internetowych i aplikacji, konsolidując zasoby reklamowe z tych platform i dostosowując je do zapotrzebowania reklamodawców, aby usprawnić proces zakupu reklam cyfrowych. Zapewnia to reklamodawcom jedno źródło potencjalnych miejsc docelowych reklam, a wydawcom możliwość zarabiania na swoich witrynach internetowych. W przypadku reklamodawców sieci reklamowe wyświetlają zasoby dostępne do zakupu. W przypadku wydawców pakują zasoby reklamowe, aby zmaksymalizować ich atrakcyjność i rentowność dla reklamodawców. Działając jako pośrednicy, sieci reklamowe łączą zarządzanie kampaniami reklamodawców z oprogramowaniem do zarządzania reklamami wydawcy, zapewniając integrację obu systemów z siecią reklamową.