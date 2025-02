Oprogramowanie do bezpośredniej poczty oparte na koncie - Najpopularniejsze aplikacje - San Marino

Printfection

printfection.com

Printfection to platforma do zarządzania gadżetami, która upraszcza kupowanie, zarządzanie i dystrybucję gadżetów i markowych towarów. Klienci tacy jak Zendesk, BetterHelp, Hinge i Gusto korzystają z nas, aby łatwo wysyłać gadżety do klientów, potencjalnych klientów, pracowników i wydarzeń. Wspiera to Twoje wysiłki związane z ABM, a my możemy zaoszczędzić Ci wiele godzin na zarządzaniu gadżetami, pomagając Ci w realizacji i mierzeniu większego zwrotu z inwestycji w działania marketingowe związane z gadżetami. CO RÓŻNI NAS OD INNYCH FIRM SWAG Istnieją dosłownie setki firm i stron internetowych poświęconych swagom. Większość oferuje proste usługi drukowania i dystrybucji produktów promocyjnych, np. możesz umieścić swoje logo na kubkach i kilku koszulkach, a następnie wysłać je do swojego biura. Większość z tych firm NIE dostarcza żadnej technologii. Nie ma możliwości strategicznego wręczania gadżetów klientom lub potencjalnym klientom, nie ma integracji z Salesforce (ani jakimkolwiek innym CRM) ani połączeń z narzędziami do automatyzacji marketingu, takimi jak Marketo, HubSpot, Zapier itp. Printfection to gadżet z pełną obsługą i kompleksowością platforma do zarządzania i realizacji zamówień, na której możesz nie tylko oznakować tysiące naprawdę kreatywnych przedmiotów, ale także strategicznie wysłać je w dowolne miejsce na świecie za pośrednictwem istniejącego stosu technologii. Każdy klient otrzymuje także dedykowanego menedżera konta i zespół ds. sukcesu gadżetów, w którym regularnie dzielimy się informacjami, które gadżety sprawdzają się najlepiej w przypadku wydarzeń, rozdań, nagród dla klientów itp., a także na bieżąco informujemy Cię o najnowszych i najlepszych przedmiotach. Jesteśmy usługą typu swag, z której korzystało niewiele firm. TWORZENIE SWAGów Przejrzyj nasz obszerny katalog zawierający setki niesamowitych produktów promocyjnych lub prześlij prośbę o zbadanie przedmiotu. Na bieżąco dodajemy nowe pozycje do katalogu w oparciu o potrzeby klientów. Nasz proces konfiguracji przedmiotów sprawia, że ​​niezwykle łatwo jest umieścić logo i grafikę firmową na niemal wszystkim: koszulkach, bluzach z kapturem, śpioszkach, kubkach, butelkach z wodą, głośnikach, produktach technicznych, puzzlach, zestawach Jenga i tak dalej. Możemy oznaczyć naprawdę zabawne, kreatywne gadżety, takie jak pinaty, stoły do ​​masażu – śmiało i myśl nieszablonowo! PRZECHOWYWANIE I MAGAZYNOWANIE ŁADÓW Możemy oczywiście wysłać łupy bezpośrednio do Twojego biura lub dowolnego miejsca, ale prawdziwą zaletą Printfection jest to, że przechowamy dla Ciebie cały Twój łup! Nigdy więcej bałaganu w szafie biurowej lub lochu. Po złożeniu zamówienia produkty są wysyłane do naszego centrum realizacji zamówień. Następnie możesz zalogować się na platformę i przeglądać cały swój asortyment w czasie rzeczywistym. Jeśli chcesz wysłać gadżety pracownikom, potencjalnym klientom, partnerom lub na wydarzenie, wystarczy kilka kliknięć, a my wyślemy i zrealizujemy wszystkie zamówienia za Ciebie. To takie proste. DROPSHIPPING I USŁUGI DRUKOWANIA T-SHIRT Chociaż znakujemy setki produktów, mamy kilku klientów, którzy często zaczynają od firmowych koszulek. Możemy wydrukować Twoje logo i grafikę na wielu różnych typach koszulek, w tym we wszystkich rozmiarach i materiałach. Możemy również wysłać dowolny rodzaj niestandardowej odzieży, w tym bluzy, spodnie, śpiochy itp. Jesteśmy jedną z najbardziej elastycznych firm zajmujących się dropshippingiem koszulek. REALIZACJA SWAG Dotarcie z towarami firmowymi do potencjalnych klientów, klientów i pracowników nigdy nie było łatwiejsze. Możesz wysłać swój własny gadżet do naszego magazynu w celu wykorzystania w kampaniach, a każdy nowy gadżet, który zamówisz w ramach użytkowania, będzie dla Ciebie przechowywany. Za pomocą kilku kliknięć możesz wysłać dowolny przedmiot w dowolne miejsce na świecie; niezależnie od tego, czy dotyczy to ważnego konta, które próbujesz zamknąć, czy lojalnego klienta, który właśnie odnowił umowę lub pomógł Ci w studium przypadku. NIESTANDARDOWE OPAKOWANIA I ZESTAWY Ułatwiamy tworzenie niesamowitych niestandardowych zestawów do wdrażania nowych klientów, wykorzystywania ich w działaniach ABM lub zachwycania nowych pracowników. Niestandardowe zestawy umożliwiają oznakowanie pudełek opakowaniowych niestandardową grafiką, dodanie niestandardowych wkładek i wypełniaczy oraz uporządkowanie wybranych elementów. Idealny do zapewnienia najwyższej jakości rozpakowywania! EVENT DROPSHIPPING (PROMOCYJNE PRODUKTY DROPSHIP) Dzięki nam dropshipping gadżetów / produktów promocyjnych na wydarzenia jest niezwykle łatwy. Możesz wysłać dowolne przedmioty. Nasza funkcja pakowania na wydarzenie oznacza, że ​​cała Twoja odzież dotrze starannie zwinięta i oznaczona rozmiarem i płcią, więc wystarczy, że wyjmiesz koszulki z pudełka na stoisku i będziesz gotowy na występ. Po zakończeniu wydarzenia możesz po prostu odesłać niewykorzystany gadżet z powrotem do naszego centrum realizacji zamówień, drastycznie ograniczając zmarnowane wydatki. Jeśli wybierzesz gwarantowaną dostawę, Twoje produkty dotrą w określonym dniu. Już nigdy nie będziesz musiał się męczyć, żeby zdobyć gadżety na wydarzenie i z powrotem! INTEGRACJA SALESFORCE I INTEGRACJA NARZĘDZI MARKETINGOWYCH Pozwól swoim przedstawicielom handlowym zamawiać gadżety bezpośrednio za pośrednictwem Salesforce. Lub zautomatyzuj wręczanie prezentów za pośrednictwem Marketo, HubSpot, Intercom lub dowolnej liczby narzędzi wykorzystujących naszą integrację z Zapier. Możesz także założyć firmowy sklep z gadżetami, korzystając z naszej integracji Shopify. Printfection to najłatwiejszy sposób wysyłki gadżetów do dowolnego miejsca na świecie.